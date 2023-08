Deutscher Gaming-Markt: Spielekonsolen und Premium-Segmente legen deutlich zu

Laut einer gemeinsamen Sonderauswertung von GfK und GfK Entertainment ist der deutsche Games-Markt im ersten Halbjahr 2023 deutlich gewachsen.

Der Umsatz mit Spielekonsolen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 90 Prozent, getrieben vor allem durch die Verfügbarkeit der PS5. Während Gaming-Laptops und Desktop-PCs Umsatzeinbußen hinnehmen mussten, zeichnet sich ein langsam einsetzender Austauschzyklus für die zu Beginn der Pandemie gekaufte Hardware ab.

Premiumprodukte wie hochpreisige Laptops und Zubehör verzeichneten eine steigende Nachfrage, und der Markt für physische Videospiele legte um 2 Prozent zu. Top-Spiele wie „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ und „Hogwarts Legacy“ sind besonders beliebt. Auch Games-Merchandising ist laut der Erhebung stark gefragt.

Während beispielsweise das Geschäft mit Zubehör insgesamt um ein Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückging, legten beispielsweise Tenkeyless-Keyboards (plus 13 Prozent) und Bluetooth-Mäuse (plus 36 Prozent) deutlich zu. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Monitoren. Diese mussten im ersten Halbjahr zwar einen Umsatzrückgang von acht Prozent hinnehmen.

Bei den Ultra-Premium-Geräten mit einer Bildwiederholfrequenz von 360 Hertz und mehr konnte jedoch ein deutliches Plus von 64 Prozent verzeichnet werden. Im Gegensatz zu Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten trotzt Gaming also zumindest teilweise dem allgemeinen Trend – und Gamer sind weiterhin bereit, in hochpreisige Produkte zu investieren.

