DHL Paket: Sendungsverfolgung erneut gestört

Das wird langsam zur Gewohnheit: DHL hat am heutigen Morgen schon wieder mit einer Störung der Sendungsverfolgung zu kämpfen.

Wer aktuell Pakete und andere Sendungen von DHL erwartet oder versendet hat, kann diese nicht über die DHL Sendungsverfolgung verfolgen. Sowohl online als auch in der DHL-App wird auf Einschränkungen bei der Sendungsverfolgung hingewiesen. Bereits hinterlegte Sendung sind alle einsehbar, allerdings ohne aktuellen Status. So heißt es bei jedem Paket nur „Status offen“. DHL schreibt dazu:

Aufgrund einer Störung stehen Ihnen einige Funktionen aus dem Bereich “Verfolgen” vorübergehend nicht zur Verfügung.

Das betrifft auch DHL Express Sendungen. Leider hat das Unternehmen in letzter Zeit in regelmäßigen Abständen mit solchen Problemen zu kämpfen. Es ist davon auszugehen, dass DHL bereits an der Behebung dieses Problems arbeitet. Weitere Informationen zur DHL-Störung liegen bislang nicht vor.

