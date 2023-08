DHL: Solarschiff-Projekt wird erweitert

Die DHL Group wird ihr Pilotprojekt mit dem elektrisch angetriebenen Solarschiff in Berlin fortsetzen. Gemeinsam mit den Partnern BEHALA (Berliner Hafen- und Lagergesellschaft) und der Reederei Solarwaterworld AG wird das Projekt um mindestens ein Jahr verlängert.

Seit dem Start im Oktober 2022 hat DHL nach eigenen Angaben bereits mehr als 50.000 Pakete CO₂-neutral mit dem Solarschiff in der Hauptstadt zugestellt. Die Route wird ausgeweitet und zusätzliche Haltepunkte am Humboldthafen, am Hauptbahnhof und am Wikingerufer werden eingerichtet. Außerdem plant das Unternehmen eine zweite Route von Köpenick zum Osthafen nahe der Oberbaumbrücke.

Um die klimaneutrale Zustellung weiter voranzutreiben, geht DHL Group eine Kooperation mit dem Berliner Senat ein. Gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt sollen mindestens zehn solarbetriebene DHL-Packstationen entlang der Wasserstraßen aufgestellt werden. Damit wird die CO₂-neutrale Logistik im Pakettransport gefördert. Die Partnerschaft soll in den nächsten Monaten mit dem Genehmigungsverfahren für die Packstationen beginnen.

