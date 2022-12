Die SMS wird 30 Jahre alt

Die SMS wird heute, am 3. Dezember 2022, 30 Jahre alt. Und 30 Jahre nach ihrer Einführung werden noch immer solche Text-Nachrichten verschickt, allerdings immer weniger.

Wurden im Rekordjahr 2012 noch 59,8 Milliarden Kurzmitteilungen verschickt, sank die Zahl im Jahr 2020 auf ein Tief von 7,0 Milliarden. 2021 waren es wieder 7,8 Milliarden Kurznachrichten.

Die weltweit erste SMS (Abkürzung für Short Message Service) wurde am 3. Dezember 1992 in Großbritannien verschickt – von einem Computer an ein Handy hieß es „Merry Christmas“. Ursprünglich war die SMS dazu gedacht, technische Informationen über Netzstörungen weiterzuleiten, dann wurde sie aber in der breiten Bevölkerung für Nachrichten jedweder Art extrem populär.

Die höchstens 160 Zeichen umfassende Kurzmitteilung machte es erstmals möglich, Texte unabhängig von Ort und Zeit über das Mobilfunknetz zu übermitteln.

Wieder da: o2 Free Unlimited Smart mit unbegrenzter Internet-Flat für 14,99 Euro mtl. – monatlich kündbar Bei freenet startet ab sofort wieder die Aktion zum Tarif „o2 Free Unlimited Smart“, den man für 14,99 Euro pro Monat buchen kann. Was bietet der Tarif? Eine Allnet- & SMS-Flat und unbegrenztes LTE-Datenvolumen (max. 10 Mbit/s, inklusive EU-Roaming, VoLTE…1. Dezember 2022 JETZT LESEN →

-->