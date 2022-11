Die Telekom punktet bei jungen Menschen

Die Deutsche Telekom ist bei jungen Menschen der beliebteste Mobilfunkanbieter. Zu diesem Ergebnis kommt die unabhängige Verbraucherbefragung Young Brand Awards 2022.

Jugendliche und junge Erwachsene wählten die Telekom demnach in der Kategorie „Beliebtester Mobilfunkanbieter“ zum diesjährigen Sieger. Zum wiederholten Mal sprechen dem Unternehmen damit auch junge Menschen das Vertrauen aus.

Gerade auch im deutschen Markt machen sich unsere marktkommunikativen Anstrengungen rund um die junge Zielgruppe bemerkbar. Wir bekommen von den jungen Menschen exzellente Noten, wenn es um die Qualität unserer Netze, Produkte und Services sowie unser gesellschaftliches und nachhaltiges Engagement geht. – sagt Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation, Mobilfunkendgeräte und Training der Telekom Deutschland

Seit 2011 ermitteln die YoungBrandAwards jährlich die populärsten Marken in unterschiedlichen Branchen. An der diesjährigen Studie nahmen insgesamt 16.502 Personen in der Altersgruppe von 16 bis 35 Jahren teil.

In der Kategorie „Mobilfunkanbieter“ wurden 1.415 Personen befragt. 28,8 Prozent stimmten für die Telekom. Mitbewerber wie Vodafone, O2, 1&1, Blau und Yourfone folgen auf den Plätzen. Die unabhängige Verbraucherbefragung wird vom Münchener Marktforschungsinstitut Youngcom durchgeführt.

