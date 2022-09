Disney+ Day: Einen Monat Disney+ für nur 1,99 Euro

Heute ist Disney+ Day. Daher gibt es von heute an um sechs Uhr bis Dienstag, den 20. September um 8:59 Uhr, für neue und wiederkehrende Abonnenten einen Monat Disney+ für nur 1,99 Euro.

Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt normalerweise ein Abo bei Disney+, das 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr kostet. Von daher ist das Schnupperangebot durchaus „nett“. Bestandskunden gehen aber leider leer aus.

Die Feierlichkeiten zum Disney+ Day münden in der „D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event presented by Visa“, die vom 9. bis 11. September 2022 in Anaheim, Kalifornien stattfindet. Und es gibt noch mehr Goodies.

Am 8. September sind Disney+ Abonnenten und ihre Gäste mit Ticket und Reservierung eingeladen, die Themenparks im Walt Disney World Resort in Florida, im Disneyland Resort in Kalifornien und im Disneyland Park im Disneyland Paris 30 Minuten vor der regulären Parköffnung zu betreten.

Weitere Vorteile in Disneylands

Zum Disney+ Day erwartet die Gäste des Disneyland Resorts in Kalifornien, des Disneyland Parks im Disneyland Paris und der Disney’s Hollywood Studios im Walt Disney World Resort in Florida eine festliche Dekoration, besondere Walking Acts und Fotomöglichkeiten.

Die Gäste ausgewählter Hotels des Walt Disney World Resorts und des Disneyland Resorts haben die Möglichkeit, 60 Minuten vor der regulären Parköffnung in einem der Themenparks von Walt Disney World oder Disneyland Resort einzutreten (mit gültigem Parkeintritt und Reservierung).

