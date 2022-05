Disney+ Day findet im September 2022 statt

Disney hat in diesem Jahr zu einem Disney+ Day geladen, das am 8. September stattfinden und direkt in die D23 Expo führen wird. An diesem Tag ist also mit vielen Ankündigungen, Trailern und mehr zu rechnen, es soll ein „Fest für Fans“ werden.

Die Ankündigung des Disney+ Day haben auch die Accounts von Marvel, Star Wars und Co. geteilt, die sind ja ein fester Bestandteil von Disney+ und da wird es sicher auch einige Ankündigungen geben. Disney wollte aber noch keine Details nennen.

-->

Mark. Your. Calendars. ➕🥳🗓#DisneyPlusDay is returning on September 8 leading into D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event! pic.twitter.com/E4dlWPRx5J — Disney+ (@disneyplus) May 31, 2022

Das erwartet euch im Juni 2022 bei Disney+ Disney hat die Streaming-Highlights für Mai 2022 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr). Meine Highlights…27. Mai 2022 JETZT LESEN →

-->