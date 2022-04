Disney+ Gutscheinkarten ab sofort im stationären Handel erhältlich

Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ (das kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr). Die Kosten kann man nun auch mit einer Disney+ Gutscheinkarte aus dem Handel begleichen.

Disney hat heute bekannt geben, dass die Disney+ Gutscheinkarten ab sofort in ausgewählten Märkten zunächst im stationären Handel in Deutschland unter anderem bei Media Markt und Saturn erhältlich ist. Im Laufe des Jahres sollen weitere Händler in Deutschland, in Österreich und der Schweiz, sowie ein Roll-out im digitalen Handel folgen.

Die Geschenkkarte gibt es in drei verschiedenen Ausführungen: Für drei Monate kostet sie 26,97 €, für sechs Monate 53,94 € und für zwölf Monate den Preis des Disney+ Jahresabonnements von 89,90 €. Eine automatische Verlängerung des Abonnements erfolgt nach Ablauf des gewählten Zeitraums nicht, sodass die Gutscheinkarte auch gut als Geschenk taugen kann.

Kunden mit aktivem Disney+ Abo können den Code erst nach Ablauf ihres bestehenden Abo-Zeitraums verwenden, eine Kombination ist nicht möglich. Einlösbar ist der Code zunächst nur in Deutschland, ab 18 Jahren.

Einlösen kann man die Geschenkkarte wie folgt:

disneyplus.epay.de aufrufen und Code und E-Mail-Adresse angeben

Disney+ Code per E-Mail erhalten

Disney+ Code auf disneyplus.com/redeem einlösen und Abo abschließen

