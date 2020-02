Disney: Hulu soll 2021 international starten

Disney übernahm letztes Jahr bekanntlich Fox und ein Teil von diesem Paket war Hulu, ein Streaminganbieter, der in den USA sehr bekannt ist. Hulu schaffte es aber nie auf dem internationalen Markt durchzustarten, was sich nun ändern soll.

Laut Bob Iger, CEO von Disney, möchte man den internationalen Marktstart von Hulu für kommendes Jahr anpeilen. Hulu soll 2021 auch in anderen Ländern auf der Welt verfügbar sein, Iger nannte jedoch keine weitere Details.

Bei Hulu gibt es unter anderem Livesport, Serien wie Handmade’s Tale, Familiy Guy und auch zahlreiche Filme. Einige Inhalte wurden international jedoch auch schon an andere Anbieter verkauft, da müsste man dann also sowieso schauen, wie es bei Hulu in den jeweiligen Ländern aussieht und wie man das genau angeht.

In den USA kostet Hulu knapp 6 Dollar im Monat, man kann jedoch auch ein Paket mit Disney+ und ESPN+ kaufen, mit dem alle Dienste etwas günstiger sind. Wobei es langfristig vielleicht auch Sinn ergeben würde, wenn man alles bei Disney+ in einer App bündelt und dort unterschiedliche Pakete anbietet.

