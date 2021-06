Disney+ zeigt neue Folgen ab sofort immer am Mittwoch

Mit dem Start von Loki entschied sich Disney für den Mittwoch bei einer neuen Folge und sprach dabei von einem Experiment. Damit scheint man nun aber doch zufrieden zu sein, denn ab Juli werden alle Originale immer am Mittwoch online gestellt. Das betrifft allerdings nur die exklusiven Serien, nicht die neuen Filme.

Laut The Hollywood Reporter liegt das auch daran, dass sich die Serien und Filme nicht mehr im Weg stehen und der Nutzer nicht am Freitag mit zu vielen Inhalten überfordert ist. Bisher war nämlich immer Freitag der Release-Tag bei Disney+.

-->

In Zukunft werden neue Folgen von The Mandalorian, den Marvel-Serien und mehr immer am Mittwoch bei Disney+ online gehen. Ich gehe mal davon aus, dass bei Disney+, wenn es dann wirklich eine große Auswahl gibt, noch mehr Wochentage genutzt werden – aktuell ist aber zunächst der Mittwoch im Fokus.

Info Wer die Webseite von Disney+ besucht, der kann den Dienst für 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr buchen.

Keine Werbung für Disney+ geplant Werbung bei Streamingdiensten ist nicht ungewöhnlich, sei es wie bei Amazon Prime Video mit Werbeclips für die eigenen Inhalte vor einer neuen Folge oder einem Film, oder mit richtiger Werbung, wie das bei HBO Max der Fall ist. Hier hat…16. Juni 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->