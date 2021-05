Marvel Studios: Disney experimentiert mit dem Loki-Wochentag

Disney nannte im Februar einige Termine für Disney+, darunter auch Loki. Die neue Marvel-Show hätte eigentlich am 11. Juni starten sollen, doch in einem Video hat man nun verraten, dass es schon am 9. Juni losgeht. Neue Folgen von Loki sind dann in Zukunft also immer am Mittwoch und nicht an einem Freitag zu sehen.

Bei Disney war man bisher ein großer Fan von neuen Folgen am Freitag, aber je mehr Shows man hat und desto mehr sich diese überschneiden, desto mehr kann man dann auch mal experimentieren. Disney hat verraten, dass man das mit Loki nun machen möchte und daher startet die Marvel-Serie schon am 9. Juni.

-->

Loki ist die dritte Serie von den Marvel Studios, die bei Disney+ startet. Sie ist exklusiv für Disney+, man benötigt also ein aktives Abo, um sie sehen zu können. WandaVision fand ich gut, Falcon and the Winter Soldier aber nur okay. Auf Loki bin ich nun sehr gespannt, denn da habe ich die bisher größten Erwartungen.

Marvel Studios: Disney nennt neue Termine für Phase 4 Phase 4 des Marvel Cinematic Universe (MCU) ist angelaufen, auch wenn sich durch die Pandemie einige Dinge verändert und verschoben haben. Heute hat man bei den Marvel Studios daher nochmal ein paar Details für diese Phase genannt. Marvel feiert das…3. Mai 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->