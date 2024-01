Disney nennt Datum für neuen Marvel-Blockbuster bei Disney+

Disney wartet bei erfolgreichen Kinofilmen wieder länger, bis man sie bei Disney+ anbietet, sollten sie aber nicht so gut im Kino performen, dann landen sie etwas schneller dort. Da ist man sehr flexibel und macht es vom Kinoerfolg abhängig.

The Marvels landet bereits am 7. Februar bei Disney+, was dann doch ein etwas kürzerer Zeitraum für einen Marvel-Blockbuster ist. Doch der Film ist mit etwas mehr als 200 Millionen Dollar Umsatz im Kino einer der schlechtesten, wenn nicht sogar der am wenigsten erfolgreichste Marvel-Film aller Zeiten. Daher geht es schnell.

Marvel ist kein Erfolgsgarant mehr

Disney konnte noch nicht einmal die Kosten des Films reinholen, daher hofft man sicher, dass man mehr Nutzer von einem Abo bei Disney+ begeistern kann. Ein Film mit 5,7 von 10 Punkten beim IMDb lockt jetzt aber auch nicht direkt viele Nutzer an.

Bei mir haben die Marvel Studios nach dem Thanos-Finale in Phase 4 ihre „Magie“ verloren und man spürte, dass es keinen Plan gibt. Kein Plan, schlechtere Qualität, zu verwirrend, dank zu vielen Marvel-Serien bei Disney+, wir denken noch nicht einmal über das Kino bei den Filmen nach, früher war ich am ersten Wochenende.

Disney+ ist aber die perfekte Anlaufstelle dafür, um sich ab die aktuellen Filme dann doch später anzuschauen und das werden wir bei The Marvels ebenfalls machen.

Fortsetzung bestätigt: Bullys „Das Kanu des Manitu“ kommt in die Kinos Constantin Film informiert aktuell über den Beginn der Dreharbeiten zu „Das Kanu des Manitu“, einem Film von Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian. Das Drehbuch verspricht natürlich wieder […]19. Januar 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->