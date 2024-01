Fortsetzung bestätigt: Bullys „Das Kanu des Manitu“ kommt in die Kinos

Constantin Film informiert aktuell über den Beginn der Dreharbeiten zu „Das Kanu des Manitu“, einem Film von Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian.

Das Drehbuch verspricht natürlich wieder eine Komödie, weitere Details zur Besetzung sollen aber erst in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden. Die Dreharbeiten zu „Das Kanu des Manitu“ sollen noch in diesem Jahr beginnen. Weitere Details zur Besetzung werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Der Film soll 2025 in die Kinos kommen.

„So viel sei schon einmal verraten: Abahachi, Ranger und Dimitri bekommen ordentlich Verstärkung!“ heißt es in der Pressemeldung. Und auch RTL ist erstmals bei einer Kinoproduktion von Bully mit an Bord. Von daher ist davon auszugehen, dass der Film später auf RTL+ landen wird.

