Disney+ wird für einige von euch bald teurer

Disney+ zieht die Daumenschrauben an und zieht langsam durch, was man immer wieder betont hat, das Ende des Account-Sharings. Oder sagen wir es so: Wer den Account bei Disney+ mit anderen Personen teilt, der wird bald mehr zahlen müssen.

Mittlerweile gibt es einen neuen Nutzungsvertrag für Disney+ in Deutschland und darin regelt Disney die „Zusatzmitglieder“. Wer den Account also in Zukunft teilt, der wird ein Zusatzmitglied buchen müssen. Preise haben wir aber noch keine.

Disney orientiert sich damit durchaus stark an Netflix, was allgemein die Strategie von Disney+ betrifft, dort zahlt man für einen weiteren „Haushalt“ dann 4,99 Euro pro Monat. Ich gehe stark davon aus, dass Disney ebenfalls 5 Euro haben möchte.

Bisher ist noch unklar, wie und wann man das genau durchzieht, sicher ist nur, dass es 2024 passiert. Unklar ist auch, ob man bei jedem Abo ein Zusatzmitglied buchen kann. Ich vermute, dass es beim günstigsten Abo mit Werbung nicht möglich ist.

