Disney+ dürfte in diesem Jahr noch teurer werden

Disney+ kam in der Pandemie genau zum richtigen Zeitpunkt und rückte damals voll in den Fokus des Unternehmens. Man erklärte den Streamingdienst sogar für eine Weile zum wichtigsten Produkt. Doch da ruderte man später wieder zurück.

Bei Disney erkannte man, dass Streaming noch nicht profitabel ist und änderte daher die Strategie. Inhalte werden wieder lizenziert und Filme laufen wieder länger im Kino. Doch Disney+ bleibt und soll laut Bob Iger eine wichtige Rolle spielen.

In den aktuellen Geschäftszahlen gab es jetzt erstmals einen Gewinn für Disney+ und Hulu, die aktuellen Preiserhöhungen zeigen also ihre Wirkung. Nur ESPN+ ist weiterhin ein Verlustgeschäft, daher ist Streaming selbst noch nicht profitabel.

Disney+ dürfte bald noch teurer werden

Doch Disney ist auf einem guten Weg zu diesem Schritt und rechnet bis Ende des Jahres damit, dass Streaming eine Sparte sein wird, die Wachstum und Gewinn für das Unternehmen einfährt. Wie? Diese Frage lässt der Disney-Chef noch offen.

Es kann aber eigentlich nur bedeuten, dass man weiter dem Beispiel von Netflix in diesem Bereich folgt, die ihre Preise immer weiter erhöhen. Ich gehe also stark davon aus, dass auch bei Disney+ noch eine Preiserhöhung in diesem Jahr folgt.

Momentan startet Disney+ übrigens bei 5,99 Euro im Monat, aber das Angebot an Abos ist mittlerweile auch hier gewachsen und Werbung ist in der Basis dabei. Ich bin mal gespannt, wo die ganzen Preiserhöhungen der Dienste enden werden.

