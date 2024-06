The Boys Staffel 5: Amazon äußert sich zum großen Finale

Amazon hat vor ein paar Wochen verraten, dass es eine fünfte Staffel von The Boys bei Prime Video geben wird. Gut, das war relativ sicher, da gerne mal von fünf Staffeln die Rede war, aber was kommt dann?

Der Produzent meinte, dass es derzeit offen sei und Staffel 6 von The Boys eine Möglichkeit ist. Doch jetzt gibt es Gewissheit, denn mit Staffel 5 ist Schluss, sie wird das geplante und große Finale der Serie sein.

Schade, da ich die Serie mag, aber gut, damit sie nicht noch unnötig in die Länge gezogen wird. Und es gibt ja ein Spin-off und weitere Serien rund um The Boys sind ebenfalls in Planung, das Ende ist es also nicht.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->