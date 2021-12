DJI könnte „normale“ Kamera geplant haben

DJI hat sich mit Drohnen und anderen Gadgets rund um Kameras einen Namen aufgebaut, war in den letzten Jahren aber auch fleißig, wenn es um ganz neue Kategorien geht. Nun könnt ein recht interessanter Schritt zu Kameras anstehen.

Ein Patentantrag in China zeigt eine mögliche Kamera von DJI und falls euch das Modell bekannt vorkommt: Es sieht aus wie die Hasselblad X1D 50c. Das könnte ganz einfach daran liegen, dass die Hasselblad-Kamera die Grundlage dafür ist.

2017 übernahm Jiang Innovations Science and Technology Co., Ltd (DJI) einen großen Anteil an Hasselblad und womöglich will man mit dieser Version einen Ableger für den Massenmarkt (das Modell von Hasselblad kostet 6.000 Euro) zeigen.

