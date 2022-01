DKB Banking-App: Mehr Funktionen für die Visa Debitkarte

Die Deutsche Kreditbank (DKB) hatte im August 2021 eine komplett neue Banking-App in Betrieb genommen, die von den Funktionen her aber bisher ziemlich schwach aufgestellt ist. Nun legt man wieder per Update nach.

Das Update auf Version 1.7.0 der „neuen“ DKB Banking-App steht ab sofort für Android und iOS zum Download bereit und bringt im Kern drei Anpassungen mit. Zum einen hat man die Darstellung des Finanzstatus erweitert. Genauer gesagt werden Darlehen jetzt im auch Finanzstatus angezeigt.

-->

Neue Funktionen für die Visa Debitkarte

Auch gibt es neue Funktionen für die Visa Debitkarte. Bevor ihr euch aber zu ausgeprägt freut, sei gesagt, das sind Features, die ich als Basics bezeichnen würde. Die DKB implementiert also das, was man sowieso erwarten kann.

So können User der App jetzt die Kartennummer und den Card Validation Code (CVV) der Visa Debitkarte nach einer Sicherheitsabfrage anzeigen lassen. Zudem können Inhaber von Gemeinschaftskonten nun „Visa Secure“ für ihre Visa Debitkarten innerhalb der App einrichten.

DKB Preis: Kostenlos

Es ist zu begrüßen, dass man die neue DKB-App stetig verbessert. Allerdings merkt man weiterhin, dass neue Features recht langsam implementiert werden. Bis die Kunden der DKB eine „vollwertige“ Banking-App vor sich haben werden, wird vermutlich noch etwas Zeit ins Land gehen.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->