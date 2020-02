DKB dreht an der Preisschraube

Die Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft wird im April ihr Preis- und Leistungsverzeichnis anpassen. Die geplanten Änderungen können jetzt bereits eingesehen werden.

Dieser Tage hatte die ING das Ende des bedingungslosen Gratis-Kontos verkündet. So weit geht die DKB glücklicherweise noch nicht. Das Girokonto bleibt also kostenfrei. Allerdings dreht man auch bei der Deutschen Kreditbank Aktiengesellschaft etwas an der Preisschraube.

DKB: Anpassungen ab April

Ab dem 19. April 2020 wird man das Preis- und Leistungsverzeichnis anpassen. Wer kein Aktivkunde ist, wird das mehr zu spüren bekommen. Zum Beispiel werden teilweise die Gebühren für eine Kartenzahlung in Fremdwährung angehoben. Auch bei der Bargeldabhebung wird man zukünftig ein erhöhtes Entgelt zahlen müssen, wenn diese nicht in Euro erfolgt.

Unterm Strich sind zahlreiche Detailanpassungen im neuen Preisverzeichnis enthalten. Nicht nur einige Preise, sondern vor allem auch Formulierungen wurden überarbeitet. Ich habe beide Versionen nachfolgend verlinkt, falls ihr euch selbst ein Bild machen wollt.

