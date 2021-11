Dreame Bot W10 mit Selbstreinigungs- und Trocknungssystem vorgestellt

Ein neuer Saug- und Wischroboter kündigt sich an. Der Dreame Bot W10 soll einige Besonderheiten mitbringen.

Dreame will bald einen neuen Saug- und Wischroboter in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Markt bringen. Das smarte Gerät mit LIDAR-System ist mit einem Selbstreinigungs- und Trocknungssystem ausgestattet ist und heißt Dreame Bot W10. Das Saug- und Mopp-Verfahren soll mit dem Roboter in einem Schritt abgearbeitet werden.

Das neue Modell setzt wieder auf ein D-förmiges Roboterdesign, das eine bessere Kantenreinigung ermöglichen soll. Beim Wischen soll er zudem sehr effizient sein, denn es ist eine 19,2 cm breite, rotierende „Ultra-Breitbürste“ im vorderen Bereich sowie zwei „Rundmopps“ im hinteren Bereich verbaut. Weitere Details könnt ihr der Produktbroschüre (PDF) entnehmen.

Der Dreame Bot W10 soll hierzulande voraussichtlich ab Anfang Januar 2022 über Amazon verfügbar sein. Einen Preis hat Dreame allerdings noch nicht genannt. Sobald er in den Markt startet, informieren wir euch darüber.

