Drillisch-Marke bietet Allnet-Flat mit 20 GB LTE für 19,99 Euro mtl.

Die Drillisch-Marke handyvertrag.de startet ab sofort ein Silvesterspezial mit 20 GB LTE-Datenvolumen zu einer interessanten Preismarke.

Das Mobilfunkportal handyvertrag.de bietet ab sofort den Tarif LTE All 10 GB mit 10 GB zusätzlichem Datenvolumen – also mit 20 GB Datenvolumen – zu einem rabattierten Preis von 19,99 Euro monatlich an. Außerdem entfällt der Bereitstellungspreis bei der Tarifvariante mit 24 Monaten Laufzeit.

Der Tarif ist von heute an und nur über den Jahreswechsel zu haben. Das bedeutet, er kann ab sofort und bis zum Freitag, den 3. Januar 2020 um 11 Uhr gebucht werden.

Telefon- sowie SMS-Flatrate enthalten

Auch bei diesem Drillisch-Tarif ist man wie üblich im Netz von Telefónica unterwegs. Der LTE-Aktionstarif mit einem zusätzlichen Datenvolumen von 100 Prozent beinhaltet neben dem mobilen Datenvolumen eine SMS- sowie Telefon-Flatrate in alle deutschen Netze.

Der Tarif ist mit einer Laufzeit von 24 Monaten sowie einer flexiblen Variante von einem Monat Mindestvertragslaufzeit verfügbar. Nur für die Variante mit langer Laufzeit entfällt für den oben genannten Aktionszeitraum auch der Bereitstellungspreis von 9,99 Euro.

LTE All 10 GB + 10 GB Aktionsdetails

10 GB LTE-Datenvolumen extra = 20 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s (im Netz von Telefónica Deutschland, Datenautomatik abwählbar)

mit bis zu 50 MBit/s (im Netz von Telefónica Deutschland, Datenautomatik abwählbar) 3 Euro Rabatt auf die monatliche Grundgebühr = 19,99 Euro monatlich statt 22,99 Euro

monatlich statt 22,99 Euro Monatlich kündbar oder 24 Monate Laufzeit, 0 Euro Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit – ansonsten 9,99 Euro Bereitstellungspreis

Haupt-SIM (und MultiCard) optional auch als eSIM verfügbar

Flatrate Telefonie

Flatrate SMS

Flatrate EU-Ausland

Neukunden erhalten auch einen Wechselbonus in Höhe von 10 Euro. Voraussetzung hierfür ist die Mitnahme der Rufnummer von einem anderen Anbieter als Drillisch Online zu handyvertrag.de.

Info Nur noch bis heute 24 Uhr gibt es auch noch die Allnet-Flat mit 10 GB LTE für 9,99 Euro pro Monat.

