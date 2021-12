Drillisch-Marken starten mit DSL-Tarifen

Verschiedene Drillisch-Marken starten ab heute mit der Vermarktung von DSL-Tarifen. Wir haben die ersten Details zu den Angeboten für euch.

Die Drillisch-Online Marken handyvertrag.de, PremiumSIM, smartmobil.de, yourfone, DeutschlandSIM, Sim.de, simplytel, winSIM und maXXim nehmen ab heute an der DSL-Vermarktung teil. Die Tarife sind bei allen Marken identisch und kosten folgende dauerhafte Grundpreise pro Monat:

1&1 DSL 16 19,99 €

1&1 DSL 50 24,99 €

1&1 DSL 100 29,99 €

1&1 DSL 250 34,99 €

Es fällt zudem für alle DSL-Tarife ein einmaliger Bereitstellungspreis in Höhe von 67,40 € an. Was bekommen Kunden im Tarif? Eine Internet-Flat ohne Zeit- und ohne Datenlimit. Die Bandbreite beträgt im Download bis zu 250 MBit/s (je nach Tarif). Die Tarife bieten außerdem eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz. Telefonie in deutsche Mobilfunknetze ist für 19,9 ct/Min. möglich.

Obendrein gibt es bis zu 10 Rufnummern. Man kann für den Zugang seinen eigenen AVM-Router nutzen. Bei Bedarf ist das WLAN-Modem AVM FRITZ!Box 7510 (inkl. 25 GB Cloud-Speicher) für zusätzliche 2,99 € pro Monat hinzubuchbar. Der einmalige Versand für die Hardware beträgt 9,90 €.

Die Mindestvertragslaufzeit der Tarife beträgt 24 Monate. Technisch und vertraglich werden die Zugänge über die 1&1 Telecom GmbH realisiert. Weitere Details könnt ihr euch beispielsweise bei winSIM anschauen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

