Drillisch Tarife: Sim.de mit neuer Allnet-Flat-Aktion

Ab sofort starten neue Aktionstarife bei einer Drillisch-Mobilfunkmarke, die nur bis zum 16. August 2020 um 23:59 Uhr verfügbar sind.

Ab heute gibt es zwei neue Aktionstarife von der Drillisch-Marke Sim.de. Der bisher bereits verfügbare 4-GB-Tarif wurde erneut im Preis gesenkt und um 2 GB Datenvolumen erweitert. Daraus entsteht also sozusagen der Tarif LTE All 6 GB. Außerdem wird der Tarif LTE All 2 GB im Preis reduziert.

Die Drillisch-Aktionstarife beinhalten neben dem mobilen Datenvolumen eine SMS- sowie Telefon-Flatrate in alle deutschen Netze. Unterwegs ist man wie bereits gewohnt im Netz von Telefónica Deutschland.

Neukunden erhalten zudem einen Wechselbonus in Höhe von 6,82 Euro. Voraussetzung hierfür ist die Mitnahme der Rufnummer von einem anderen Anbieter als Drillisch Online.

Drillisch Tarife mit 6 GB und 2 GB Datenvolumen

Sim.de-Aktion Tarifdetails

6-GB-Tarif

sim.de LTE All 6 GB = 6 GB Datenvolumen

Telefonie- & SMS-Flat

Bereitstellungspreis: 3 Monate Kündigungsfrist → 9,99 €; 24 Monate → 0,00 €

Preis: 7,99 € mtl.

2-GB-Tarif

sim.de LTE All 2 GB = 2 GB Datenvolumen

Telefonie- & SMS-Flat

Bereitstellungspreis: 3 Monate Kündigungsfrist → 9,99 €; 24 Monate → 0,00 €

Preis: 6,99 € mtl.

Bis zum 18. August 2020 sind außerdem noch weitere Drillisch-Aktionstarife zu haben, die durchaus einen Blick wert sind.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

