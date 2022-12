Fast 1.000 Euro: Der Kopfhörer von Dyson kommt Anfang 2023

Kurzer Rückblick: Dyson präsentierte am 30. März 2021 einen Kopfhörer namens Dyson Zone. Viele rechneten mit einem Aprilscherz, denn am 1. April kann man in der heutigen Zeit niemanden mehr hinters Licht führen. Doch es war keiner. Der Kopfhörer mit Luftfilter ist ein reales Produkt und es kommt 2023 auf den Markt.

Dyson Zone: Ein Kopfhörer mit Luftfilter

Laut Dyson geht es schon im Januar in China los und im März folgen weitere Märkte wie Großbritannien und die USA. Ein Datum für Deutschland gibt es noch nicht, der Dyson Zone soll aber auch zu uns kommen. Allerdings werden 949 Dollar dafür fällig, was über 900 Euro sind. Mit Steuern rechne ich hier fast mit 999 Euro UVP.

Eckdaten? Dyson verspricht einen sehr guten Sound, bei dem man Wissenschaft für Optimierungen genutzt hat. Es gibt ANC, einen Equalizer, eine App für diverse Optionen, eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden und – jetzt kommt es – einen Luftfilter zum Anstecken. Damit liegt die Akkulaufzeit aber bei unter 4 Stunden.

Dyson möchte unter anderem NO2, SO2 und O3 filtern und man kann die Werte auch über die App verfolgen. Ziel ist es, dass man sich in der Stadt oder U-Bahn vor Schadstoffen schützt, so Dyson. Vermutlich ist China daher der erste Markt, denn dort ist sowas beliebt, dort wurden die Masken schon vor Corona getragen.

Schwierig. Gibt es eine Zielgruppe, die so viel Geld dafür zahlt und dann wie Bane aus den Batman-Filmen aussehen möchte? Wir werden es nächstes Jahr erfahren.

Eines sollte man aber noch wissen: Der Kopfhörer wiegt fast 600 Gramm, mit dem Schutz sind es sogar 670 Gramm. Die Apple AirPods Max wiegen weniger als 400 Gramm. Und die wurden in Reviews sehr oft als etwas zu schwer bezeichnet. Ich weiß nicht, ob fast 700 Gramm für einen Kopfhörer im Alltag zu unangenehm sind.

