Dyson Purifier Cool: Neue Version erstmals mit Formaldehyd-Sensor

Dyson hat heute eine neue Version des Ventilators Dyson Purifier Cool vorgestellt, die einen Formaldehyd-Sensor mitbringt. Dieser erkennt den Schadstoff und (ich kenne mich da nicht gut aus) besitzt eine Besonderheit: Er trocknet nicht aus.

Laut Dyson setzt man auf eine „feste elektrochemische Zelle“, welche über die komplette Lebensdauer funktionieren soll. Und da ich kein Experte auf dem Gebiet bin, habe ich euch einfach mal die offizielle Beschreibung von Dyson kopiert:

Der Dyson Filter mit selektiver katalytischer Oxidation (SCO) wiederum zerstört kontinuierlich Formaldehyd auf molekularer Ebene. Der katalytische Filter hat eine einzigartige Beschichtung, die die gleiche Struktur wie das Mineral Cryptomelane aufweist. Seine Milliarden von atomgroßen Tunneln haben die optimale Größe und Form, um Formaldehyd abzufangen und zu zerstören, indem es in winzige Mengen Wasser und CO2 zerlegt wird.

Dyson Purifier Cool: Zwei weitere Neuerungen

Neben diesem neuen Sensor gibt es außerdem noch zwei weitere Neuerungen für den Dyson Purifier Cool. Die neuen Dyson-Modelle besitzen jetzt eine vollständige Versiegelung nach HEPA-13-Standard und sie sind auch 20 Prozent leiser.

Weitere Informationen zum neuen Dyson Purifier Cool gibt es auf der Produktseite von Dyson, wo ihr den Ventilator auch kaufen könnt. Die UVP liegt bei 649 Euro für die Version mit Formaldehyd-Sensor und wer diesen nicht benötigt, der bekommt auch eine neue Version ohne den Sensor, die besitzt eine UVP von 599 Euro.

Was ich ein bisschen schade finde: Die Version mit Formaldehyd-Sensor gibt es nur in Weiß/Gold und Gold wäre so gar nicht mein Stil für die Wohnung. Ich hoffe doch mal, dass Dyson da bald weitere Farben nachreicht, denn so ein Ventilator ist oft klar im Raum zu sehen und Silber/Weiß finde ich wesentlich ansprechender.

Dyson Purifier Cool: Produktvideo aus London

