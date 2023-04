E-Rezept-Technik: Krankenkassen und Apotheken können sich nicht einigen

Der Deutsche Apothekerverband (DAV) hat sich an das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gewandt, um die Finanzierung der E-Rezept-Technik in Apotheken ab dem 1. Juli 2023 sicherzustellen.

Da die Verhandlungen zwischen dem DAV und dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) über die Pauschalen für die Telematikinfrastruktur (TI) gescheitert sind, muss das BMG nun die monatlichen Pauschalen festlegen, damit die Zahlungen der Krankenkassen an die Apotheken erfolgen können.

Die Differenzen zwischen DAV und GKV betreffen die Höhe der Monatspauschale, die notwendigen TI-Komponenten und die Behandlung von Alt- und Neufällen. Der DAV kritisiert, dass die Krankenkassen die Apotheken bei der Digitalisierung im Stich lassen und damit auch ihren eigenen Versicherten schaden.

Nach dem GKV-Versorgungsentlastungsgesetz hätten sich DAV und GKV bis zum 30. April 2023 über die Höhe der Pauschale einigen müssen. Das BMG hat jetzt zwei Monate Zeit, die Pauschale festzulegen, da die aktuelle TI-Refinanzierungsvereinbarung zwischen Krankenkassen und Apotheken Ende Juni dieses Jahres ausläuft.

E-Rezepte auch per App einlösbar

E-Rezepte können über die E-Rezept-App auf dem Smartphone sowie auch direkt über die elektronische Gesundheitskarte (eGK) eingelöst werden. Auch Papierausdrucke sind möglich – in diesem Fall erhalten Patienten auf Wunsch einen Ausdruck des Zugangscodes zum E-Rezept in der Arztpraxis. Zum Einlösen des E-Rezepts müssen sie den in der E-Rezept-App hinterlegten Rezeptcode oder den ausgedruckten Rezeptcode in der Apotheke vorzeigen oder perspektivisch auch ihre eGK.

Die E-Rezept-App steht kostenlos in den App-Stores von Apple, Google und Huawei zur Verfügung. Für die Nutzung müssen sich die Versicherten in der App anmelden. Hierfür benötigen sie neben einem NFC-fähigen Smartphone eine elektronische Gesundheitskarte (eGK) mit NFC-Schnittstelle und persönlicher PIN. Karte und PIN erhalten sie von ihrer Krankenkasse. Alternativ bieten einige Krankenkassen auch die kartenlose Anmeldung über die Kassen-App an.

