PAYBACK Card Manager kommt aufs iPhone

PAYBACK bringt in Kürze seinen Card Manager auch aufs iPhone. Das in der PAYBACK-App integrierte Feature bietet die Möglichkeit, digitale Kundenkarten für Unternehmen, die nicht am PAYBACK Programm teilnehmen, zu speichern und zu verwenden.

Dadurch können Kunden ihre verschiedenen Kundenkarten in einer App verwalten und beim Bezahlen in anderen Unternehmen vorzeigen. Die Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise hat man um diese Erweiterung bereits ergänzt, da die Funktionalität Android-Nutzern seit längerer Zeit zur Verfügung steht. Der Card Manager steht in der PAYBACK-App im Bereich „Karte+PAY“ bereit.

Es ist wichtig zu beachten, dass bei der Nutzung einer im Card Manager hinterlegten Kundenkarte eines Nicht-PAYBACK-Programmteilnehmers keine Punkte für das PAYBACK Programm gesammelt werden können.

Bereits seit 2010 gehört Payback dem US-amerikanischen Kreditkartenunternehmen American Express.

