E-Rezepte jetzt digital in allen deutschen Apotheken einlösbar

Ab sofort können Patientinnen und Patienten in Deutschland ihr E-Rezept bei allen rund 18.000 öffentlichen Apotheken digital über die E-Rezept-App der gematik einlösen.

Die technischen Voraussetzungen für das E-Rezept wurden von den Apotheken bereits im September 2022 geschaffen. Zuvor mussten die Apotheken ihren Status „E-Rezept-Ready“ im Apothekenportal GEDISA manuell pflegen, nun ist die digitale Einlösung in der neuesten Version der App für alle Apotheken freigeschaltet. Apotheken sollten jetzt verstärkt auf digital eingelöste E-Rezepte achten und den Eingangskanal regelmäßig überprüfen, so die gematik.

Die E-Rezept-App wurde bereits über eine halbe Million Mal heruntergeladen und mehr als zwei Millionen E-Rezepte wurden in Apotheken eingelöst. Mehr als 8.000 Apotheken lösen jede Woche mindestens ein E-Rezept ein.

Es gibt drei Einlösewege: per E-Rezept-App, per Ausdruck aus der Arztpraxis und seit kurzem auch per Stecken der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) in der Apotheke. Letzteres ermöglicht es den Patientinnen und Patienten, ihre eGK in der Apotheke ohne PIN-Eingabe oder zusätzliche App einzustecken. Die Gesundheitskarte dient lediglich dazu, die Apotheke zu autorisieren, offene Rezepte einzulösen.

