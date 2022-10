E-Scooter: Bolt will Tandemfahrten erkennen

Der Mobilitätsanbieter Bolt hat eine neue Sicherheitsfunktion eingeführt, die das Tandemfahren auf E-Scootern erkennen soll. Die App registriert, wenn ein E-Scooter von zwei Personen genutzt wird und sendet daraufhin den Nutzern eine Push-Benachrichtigung, die über die Gefahren von Tandemfahrten aufklärt.

Zur Erkennung nutzt Bolt die Hardware des eigens entwickelten E-Scooter Modells „Bolt 4”. Über den Beschleunigungsmesser erkennt der E-Scooter „drastische“ Veränderungen des Gewichts und vergleicht es mit dem vorheriger Fahrten.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben errechnet, dass derzeit drei bis vier Prozent der E-Scooter-Fahrten im Tandem stattfinden. Die Funktion soll diese Zahl deutlich reduzieren und damit die Verkehrssicherheit in Städten weiter erhöhen. Das Feature wird ab sofort in allen Städten verfügbar sein, in denen das Bolt Scooter-Modell 4 betrieben wird.

Da Sharing-Scooter für die Einzelnutzung ausgelegt sind, verlegt sich durch sogenannte Tandemfahrten der Schwerpunkt des E-Scooters. Die Folge: das Handling verschlechtert sich. Abruptes Bremsen oder Lenkmanöver können so leichter zu Unfällen führen. In Deutschland sind Tandemfahrten gesetzlich verboten und werden von den Ordnungsbehörden mit einem Bußgeld geahndet.

