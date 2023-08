EA Sports FC 24: Electronic Arts stellt den neuen Karrieremodus vor

Mit EA Sports FC 24 will das Entwicklerstudio Electronic Arts neue Wege in der Fußballsimulation beschreiten und eine neue Ära einläuten. Grund dafür ist der Verlust der offiziellen Lizenz der Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Dazu gehört auch, dass die Nintendo Switch-Version von Grund auf neu entwickelt wurde und die Neuauflage insgesamt viel Wert auf Authentizität und Realismus legt.

Nachdem Electronic Arts einen ausführlichen Einblick in das Gameplay gegeben hat, folgt nun ein weiterer großer Bereich des Spiels, der ebenfalls modernisiert und überarbeitet wurde – der Karrieremodus.

EA Sports FC 24: Führe deine Mannschaft zum Sieg

So soll man als Trainer oder Manager in die Lage versetzt werden, dem Spiel und den Spielern noch stärker den eigenen Stempel aufzudrücken. Das taktische Konzept wurde stark erweitert und man hat mehr Kontrolle über die „Auswahl, Umsetzung und Perfektionierung der Spielweise der eigenen Mannschaft“ – inklusive Spielkonzepten wie Flügelspiel, Tiki-Taka, Gegenpressing, „Bus Parking“ und Konter.

In einem Blogeintrag auf der offiziellen Website stellt Electronic Arts die Neuerungen ausführlich vor. Interessierte Leser finden die Details hier – oder schauen sich das entsprechende Video an.

Am 29. September erscheint EA Sports FC 24 für alle modernen Konsolen wie PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch in den Handel. Wer die Ultimate Edition kauft, kann das Spiel bereits ab dem 22. September spielen.

-->