EA Sports FC 24: Fußballsimulation als Neuauflage für die Zukunft vorgestellt

Wir haben in der Vergangenheit mehrfach darüber berichtet, dass der Weltfußballverband FIFA und das Entwicklerstudio Electronic Arts künftig getrennte Wege gehen werden. Das klassische FIFA-Spiel ist also gestorben, als Nachfolger will EA das neue EA Sports FC 24 etablieren und für die Zukunft rüsten.

Großer Wert wird dabei auf die HyperMotionV-Technologie gelegt. Sie soll neue Maßstäbe in Sachen Authentizität und Realismus setzen. Die Technik wird durch maschinelles Lernen verfeinert, um die Laufwege, Sprints und die Ballphysik realistischer zu gestalten. Ein Blogeintrag geht noch weiter ins Detail und lädt zum Lesen ein.

Nintendo Switch: Der Beginn einer neuen Ära

Die wohl größte Neuerung ist die komplette Neuentwicklung der Nintendo Switch-Version. Diese wird im Gegensatz zu den Vorgängerversionen nicht mit dem Label „Legacy Edition“ versehen, sondern mit den anderen Versionen gleichgestellt.

EA verspricht die Implementierung der Frostbite Engine und die Integration aller spielbaren Modi. Nur plattformübergreifendes Spielen ist nicht möglich, Nintendo Switch-Besitzer bleiben unter sich. Auf die HyperMotionV-Technologie muss ebenfalls verzichtet werden.

Vor einigen Jahren habe ich oft FIFA-Abende mit Freunden organisiert, aber in letzter Zeit, auch wegen der Vermarktung von FIFA Ultimate Team, bin ich nicht mehr so oft dabei. Langfristig sehe ich die Nintendo Switch für mich sogar im Vorteil für das eine oder andere Spiel zwischendurch.

EA Sports FC 24 erscheint am 29. September für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch im Handel. Käufer der Ultimate Edition haben bereits am 22. September Zugang zum Spiel.

