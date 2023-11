EA Sports WRC: Großes Update kümmert sich um Fehlerbehebungen

In den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass Videospiele heutzutage in einer nicht ganz fertigen Form auf den Markt gebracht werden – die Gründe dafür sind vielfältig. Das Herunterladen eines Updates im Anschluss an eine Veröffentlichung ist daher bereits zum Standard geworden. Die kürzlich veröffentlichte Rallye-Simulation EA Sports WRC aus dem Hause Codemasters macht da leider keine Ausnahme.

Update v1.3: Was wurde verbessert?

Das jetzt veröffentlichte, sehr umfangreiche Update behebt eine Reihe von Fehlern, unter denen das Spiel seit seiner Veröffentlichung gelitten hat. In nahezu sämtliche Bereiche des Spiel bringt das Update mit der Versionsnummer 1.3 Verbesserungen und Anpassungen – dementsprechend umfangreich sind auch die Release Notes.

Kleines Detail, das mir beim Lesen der Release Notes aufgefallen ist, EA Sports WRC kann nun auch auf dem Steam Deck gespielt werden, vorher war das wohl nicht möglich. Das Update ist ab sofort für sämtliche Plattformen verfügbar.

EA Sports WRC wurde am vergangenen Freitag, den 3. November für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht (EA Store, Epic Store und Steam).

