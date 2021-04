eBay Deine Stadt: Bundesweite Initiative zur Einrichtung lokaler Online-Marktplätze

Gemeinsam mit zehn deutschen Städten hat eBay Deutschland ein Projekt zur Stärkung des lokalen Handels gestartet.

Unter dem Namen „eBay Deine Stadt“ ermöglicht es Städten und Kommunen, lokale Online-Marktplätze einzurichten. Hier können Käuferinnen und Käufer die Angebote des Handels aus ihrer Stadt finden und den lokalen Einzelhandel online unterstützen, wenn sie gerade selbst nicht im jeweiligen Ladengeschäft einkaufen können oder möchten. Eine Unterseite des Projekts schaut dann beispielsweise so aus.

Mit Nürnberg, Lübeck, Chemnitz, Potsdam, Mönchengladbach, Moers, Gummersbach, Diepholz, Bad Kreuznach und der Region Ortenau beteiligen sich zum Start zehn Städte und Kommunen an dem Projekt, das offiziell noch „Modellcharakter“ hat. Bis zum Ende des Jahres möchten eBay und der Handelsverband Deutschland (HDE), welcher die Initiative als Partner begleitet, weitere Städte und Kommunen für die Initiative gewinnen.

Bereits zum Start gibt es in jeder teilnehmenden Stadt oder Kommune eine kritische Masse an Händlerinnen und Händlern – all jene aus der jeweiligen Stadt oder Region, die eBay bereits als zusätzliche Möglichkeit für den Online-Verkauf ihrer Waren nutzen. Sie alle sind automatisch Teil des neuen lokalen Marktplatzes. In den zehn Städten, die nun starten, sind bereits zahlreiche gewerbliche Händlerinnen und Händler mit einem Angebot von über 2,5 Millionen Waren.