Kaufland startet seinen Online-Marktplatz

Too Good to Go: Netto startet im gesamten Vertriebsgebiet

Nach erfolgreichem Test in ausgewählten Netto-Märkten (mit dem Scottie) weitet der Lebensmittelhändler die im letzten Jahr gestartete Kooperation mit dem Netzwerk „Too Good To Go“ auf das gesamte Vertriebsgebiet aus. Ab dem 3. Mai 2021 werden alle Netto-Filialen in der…31. März 2021 JETZT LESEN →