Echo Show 5 zum Bestpreis: Zwei kaufen und 10 Euro extra sparen

Der Amazon Black Friday 2021 ist in vollem Gange und wir picken wie üblich erwähnenswerte Deals heraus.

Die Preissenkungen für die Amazon-Hardware fallen wieder üppig aus. Amazon legt aber noch einen obendrauf. Der Echo Show 5 (2. Generation, 2021) wurde auf 44,99 Euro reduziert. Der bisher beste Preis, doch es ist noch mehr möglich, wenn man zwei Geräte kauft.

-->

Beim Kauf von zwei Echo Show 5 erhalten Kunden mit dem Code ECHOSHOW5 einen extra Nachlass von 10 Euro. Damit kostet ein Gerät also nur knapp 40 Euro.

Der Echo Show 5 bietet ein 5,5-Zoll-Display. Das Gerät ist in drei Farben erhältlich – Anthrazit, Weiß und Dunkelblau. Amazon hatte dem Gerät in diesem Jahr eine „verbesserte HD-Kamera mit doppelt so vielen Pixeln“ verpasst.

Wie immer gilt: Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich bei Amazon anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.

Zu Amazon Black Friday →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->