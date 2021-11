Ein Abo für alle Medien: RTL+ mit neuen Partnerschaften

RTL Deutschland hat sein Streamingangebot TVNOW am Donnerstag dieser Woche in RTL+ umbenannt und will nun die Investitionen in RTL+ in den kommenden Jahren deutlich ausbauen.

RTL+ soll im ersten Halbjahr 2022 zum ersten „allumfassenden Medien-Abo“ in Deutschland weiterentwickelt werden. Abonnenten erhalten dann nicht nur Filme und Serien, Shows, Dokumentationen, Sport und Information, sondern auch ein Musikangebot, exklusive Podcasts, eine Hörbuch-Bibliothek und Zugang zu digitalen „Premium-Zeitschriften“.

RTL+ mit neuen Partnerschaften

Seit Ende 2020 ist das Streamingangebot TVNOW fester Bestandteil von MagentaTV. Dafür hat die Telekom ein neues Tarifportfolio eingeführt und TVNOW Premium ohne zusätzliche Kosten in die MagentaTV Tarife Smart und Smart Flex integriert. Dies gilt auch nach der Umbenennung in RTL+. In 2022 soll der nächste Schritt folgen: Auch die neue Entertainment-Plattform RTL+ wird die Telekom bei MagentaTV integrieren – und das „exklusiv und mit Preisvorteil“ für ihre Kunden.

Zum Angebot von RTL+ zählen künftig auch Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts. RTL+ hat dafür Partnerschaften mit Deezer, einem Anbieter für Audio-Streamingdienste, sowie der deutschsprachigen Penguin Random House Verlagsgruppe vereinbart. Hinzu kommen das Podcast-Angebot von AUDIO NOW und Musikangebote der RTL Radio-Sender.

Mit dem Ausbau von RTL+ im kommenden Jahr sollen die Abonnenten erstmals auch Digitalausgaben von „Premium-Zeitschriften“ aus dem Portfolio von Gruner + Jahr lesen können.

