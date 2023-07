Eine bessere Kamera für das Apple iPhone 16 Pro

Apple wird dem iPhone 15 Pro Max wohl erstmals eine gute Zoom-Kamera mit der Periskop-Technologie spendieren und es ist von einem 6-fachen Zoom die Rede. Im kommenden Jahr, so eine gute Quelle aus China, sei da noch etwas mehr geplant.

So spricht Digital Chat Station von einer „Periskop-Ultra-Tele-Kombination“ für das iPhone im nächsten Jahr. Die Quelle sagt nicht, welches iPhone gemeint ist, aber ich gehe nicht davon aus, dass das iPhone 16 so eine Kamera noch nicht bekommt.

Details stehen noch aus, aber Apple wird wohl weiter am Zoom schrauben und der Sensor steht in den nächsten Jahren im Fokus. In diesem Jahr gibt es diese neue Technologie übrigens nur für das Max-Modell und nächstes Jahr auch für das Pro.

Apple iPhone 2024: Ein größerer Sensor

Apropos Kamera, die Quelle spricht für 2024 auch von einem spürbar größeren Sensor (1/1.14″) bei der Hauptkamera. Ein größerer Sensor bedeutet in der Regel, dass mehr Licht einfällt, womit bessere Fotos beim Apple iPhone möglich sind.

Ich persönlich bin vor allem auf den Zoom gespannt, denn mit der Hauptkamera und Ultraweitwinkel bin ich soweit zufrieden. Klar, besser geht immer, aber für mich ist nur der Zoom eine Schwäche und daher freue ich mich auf den Periskop-Schritt.

