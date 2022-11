Eine neue Strategie für Apple: Limitierte Bonus-Inhalte für Apple TV+

Apple TV+ ist bis heute ein relativ kleines Sammelsurium an Inhalten und Apple hat nicht das Interesse, dass man auf eine Masse wie Netflix oder Disney setzt. Es gibt hin und wieder neue Serien und Filme, aber eben auch sehr oft Durststrecken.

Das Unternehmen hätte zwar das nötige Geld, um mal eben ein Studio zu kaufen oder Inhalte zu lizenzieren, setzt aber auf eigene Originale. In den USA gibt es aber momentan ein Experiment, welches Bonus-Inhalte bei Apple TV+ mitbringt.

Apple will eigene Originale pushen

Apple hat hier für eine sehr limitierte Zeit ein paar Filme eingekauft, aber das hat System. Passend zum Film Causeway gab es Filme mit Jennifer Lawrence und Mythic Quest wird gerade von Filmen wie Anchorman und Office Space begleitet.

Das Ziel ist also nicht nur, dass man mehr Inhalte als Lückenfülle hat und die Nutzer bei Laune hält, sondern eine thematisch passende Auswahl. Auf den Seiten wird das als „Apple TV+ Bonus“ vermarktet und es gibt auch immer ein Ablaufdatum.

Apple vermarkte diese Strategie nicht

Eine interessante Strategie, bei der Apple also in erster Linie nicht auf Masse setzt, damit die Nutzer einfach nur aktiv sind, die Inhalte sollen passen und mehr Lust auf die Apple Originals machen. Dieses Experiment von Apple ging an euch vorbei?

Ich habe es hin und wieder in US-Blogs gesehen, wenn die neuen Inhalte online gingen, die Die Tribute von Panem-Filme machten zum Beispiel die Runde, weil sie beliebt sind. Doch Apple selbst hält sich zu den Bonus-Inhalten sehr bedeckt und veröffentlicht auch keine Pressemitteilungen. Es ist aber eine interessante Strategie.

Apple AirPods Pro 2 bei Amazon im Angebot Die Apple AirPods Pro 2 sind noch gar nicht so alt, aber schon im Angebot, denn bei Amazon bekommt man sie derzeit für 262 Euro. Die UVP liegt bei 299 Euro, was nicht der beste Anhaltspunkt ist, aber es ist…16. November 2022 JETZT LESEN →

-->