El Presidente: Amazon zeigt Trailer

Die neue mexikanische Amazon Original Serie „El Presidente“ bringt die Ereignisse rund um das sogenannte „FIFA-Gate“ und die Protagonisten dahinter auf den Bildschirm.

Die achtteilige Drama-Serie startet am 5. Juni 2020 exklusiv bei Amazon Prime Video weltweit. Alle Episoden stehen Prime-Mitgliedern in der Originalversion mit deutschen Untertiteln bei dem Video-on-Demand-Service zur Verfügung. Die deutsche Synchronfassung soll allerdings erst „später im Jahr“ folgen.

Den offiziellen Trailer zu El Presidente im spanischen Original mit deutschen Untertiteln hat Amazon aktuell veröffentlicht. Der gibt schonmal einen ersten Vorgeschmack auf die Machart der Serie. Er ist nachfolgend eingebunden. Inhaltlich äußert sich Amazon wie folgt:

In einstündigen Episoden beleuchtet die Drama-Serie den erschütternden Sportskandal anhand der Geschichte von Sergio Jadue. Der unbedeutende chilenische Fußballvereinsvorsitzende wurde an der Seite von Julio Grondona, dem berüchtigten Präsidenten des argentinischen Fußballverbandes, zur Schlüsselfigur in einem 150 Millionen Dollar schweren Korruptionsskandal.