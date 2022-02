Elden Ring übertrifft Erwartungen in ersten Testberichten

Soeben ist wie angekündigt das Embargo für Elden Ring gefallen und da ich selbst noch keine Möglichkeit für eine erste Runde im Spiel hatte, war ich auf die Reviews gespannt. Immerhin sind die Erwartungen der Spieler an Elden Ring gigantisch.

Und es sieht so aus, als ob FromSoftware abgeliefert hat. 98 Punkte für die PS5-Version und 96 Punkte für die Xbox- und PC-Version bei Metacritic sprechen für sich. Die Zahl wird sich übrigens im Laufe des Abends sicher noch anpassen.

Das ist eine der besten Bewertungen der letzten Monate, Elden Ring wird oft mit Zelda: Breath of the Wild verglichen, wenn es um die Art eines Open World-Spiels geht. Das hat sich am Ende bei 97 Punkten eingespielt, damit rechne ich hier auch.

Freut mich, bei hohen Erwartungen ist es ja immer so, dass die Gefahr groß ist, dass viele enttäuscht sind. Klingt aber so, als ob da nach Horizon Forbidden West ein weiterer Anwärter für das „Game of the Year“ kommt. Was für ein Start in das neue Jahr, da könnte das vielleicht stärkste erste Quartal aller Zeiten werden.

Elden Ring erscheint am Freitag und kann jetzt vorbestellt werden.

