Elektrischer Ford Focus bereits in Planung

Das rein elektrische Portfolio von Ford ist nicht gerade groß und man musste sogar eine Partnerschaft mit Volkswagen eingehen, um jetzt ein massentaugliches Modell zu entwickeln. Doch das Umdenken hat nun stattgefunden und Ford ist bemüht.

Laut Autocar hat Designchef Murat Gueler nun angedeutet, dass man aktuell einen rein elektrischen Ford Focus plant. Details gibt es noch keine, aber kompakte Autos mit Elektroantrieb sind für Volumenhersteller oft nur mit einer Plattform lukrativ.

Ford Focus als zweites MEB-Modell?

Ford nutzt die Elektro-Plattform „MEB“ von Volkswagen für einen „günstigen“ SUV, der wohl gegen 2023 kommen dürfte. Quasi ein VW ID.4 von Ford. Wir haben aber schon gehört, dass Ford wohl schon ein zweites MEB-Elektro-Modell geplant hat.

Gut möglich, dass neben einem SUV also auch sowas wie ein VW ID.3 von Ford kommt, also ein elektrischer Ford Focus. Ich gehe jedenfalls nicht davon aus, dass man einen Verbrenner für so ein Modell umbaut, eine Plattform eignet sich besser.

