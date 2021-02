Elektroauto: Nissan führt keine Gespräche mit Apple

Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass Hyundai bei Apple raus ist. Gab man Anfang Januar noch bekannt, dass man Gespräche mit Apple führt, so gibt es nun die klare Ansage, dass man das nicht mehr tut. Und seit dem wird spekuliert, wen Apple noch ansprechen könnte und wer ein potenzieller Kandidat wäre.

Nissan hat da in den letzten Tagen die Runde gemacht, da die Financial Times von Gesprächen hörte. Doch wie Reuters berichtet, hat Nissan diese dementiert. Man führt laut eigenen Angaben keine Verhandlungen mit Apple. Nissan merkt aber direkt an, dass man offen für solche Verhandlungen und Partnerschaften sei.

Sagen wir es mal so: Es wäre nicht der erste Fall, wo ein Unternehmen etwas dementiert, was sich später als wahr herausstellt. Und vor allem in diesem Fall ist ein öffentliches Dementi wichtig, da diese Gerüchte den Aktienkurs beeinflussen.

