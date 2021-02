Elektroauto von Apple: Hyundai ist raus

Das war ein wilder Ritt in der Gerüchteküche in den letzten Wochen. Anfang 2021 wurden die Gerüchte rund um ein Elektroauto von Apple erneut entfacht und von Hyundai kam eine offizielle Bestätigung, dass man im Gespräch mit Apple ist.

Diese Bestätigung wurde kurz danach wieder zurückgezogen, doch die Gerüchte starteten erst richtig durch. Es stand im Raum, dass Apple das US-Werk von Kia für die Produktion nutzen und ab 2024 mit gut 100.000 Einheiten starten möchte.

Hyundai (und Kia) sind (aktuell) raus

Letzte Woche gab es dann die Meldung, dass Apple auf die Bremse gedrückt und die Gespräche pausiert hat. Nun hat Hyundai (und Kia) laut Bloomberg bestätigt, dass man keine Gespräche (mehr) mit Apple führt. Ist dieser Ansatz gescheitert?

Es wäre denkbar, dass alle Parteien jetzt vielleicht erst für etwas Ruhe sorgen wollen, denn die Börse hat die Meldungen mit Hochs und Tiefs bei Hyundai und Kia verfolgt. Und Apple selbst hat die Zahl der Meldungen wohl auch gestört.

Vielleicht sind die Verhandlungen aber auch einfach nur gescheitert, denn es war immer wieder zu hören, dass Hyundai doch gewisse Zweifel an der Partnerschaft hatte. Man verfolgt eine eigene Strategie und will kein „Foxconn für Autos“ sein.

Apple spricht mit weiteren Partnern

Der gut informierte Mark Gurman sprach letzte Woche auch davon, dass Apple mit weiteren Autoherstellern spricht. Volkswagen und Mercedes-Benz hätten auch eine entsprechende Plattform für Elektroautos und die Volkswagen AG hat schon signalisiert, dass man offen für Partner ist (Ford hat sogar schon zugeschlagen).

Mal schauen, wie es nun weitergeht. Gerüchte rund um ein Elektroauto von Apple gibt es immer wieder, richtig. Doch so konkret waren die Hinweise noch nie und so einig waren sich die sehr guten Quellen auch noch nie. Apple scheint das nun in die Tat umsetzen zu wollen, aber womöglich ist der Deal mit Hyundai gescheitert.

Video: Neue Details zum Elektroauto von Apple

