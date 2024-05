Elektroauto-Exporte aus Deutschland steigen deutlich

Der Außenhandel mit Elektroautos aus Deutschland verzeichnete im Jahr 2023 einen starken Anstieg, wobei sowohl der Wert als auch die Menge der Exporte deutlich zunahmen.

Insbesondere die Niederlande, das Vereinigte Königreich und Belgien waren wichtige Abnehmerländer. Im Vergleich dazu stiegen die Importe von Elektroautos weniger stark, wobei China das wichtigste Lieferland war, so das Statistische Bundesamt (Destatis).

Die Exporte und Importe von Verbrennungsmotoren stiegen 2023 ebenfalls leicht an, jedoch nicht so stark wie die von Elektroautos. Die USA, Großbritannien und China waren hier die wichtigsten Abnehmerländer. In Deutschland nahm die Produktion von Elektroautos deutlich zu, während die Produktion von Verbrennungsmotoren weiterhin dominierte.

Der Umsatz der Automobilindustrie erreichte im Jahr 2023 einen Rekordwert von 430,5 Milliarden Euro, wovon ein Großteil auf den Export entfiel. Die Neuzulassungen von Elektroautos stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 11,4 Prozent, während die Neuzulassungen von Verbrennungsmotoren ebenfalls zunahmen.

