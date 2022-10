Elon Musk: Tesla könnte Apple irgendwann überholen

Als Apple einen Marktwert von 700 Milliarden Dollar hatte, da gab Elon Musk an, dass man diesen Wert auch erreichen und sogar noch vor Apple kommen kann.

Mittlerweile sind beide Unternehmen stark gewachsen und Tesla ist auf dem Weg zu 1 Billion Dollar. Apple ist mit über 2 Billionen Dollar aber weiterhin vor Tesla und gehört zu den erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Elon Musk bleibt zuversichtlich.

Im Rahmen der Geschäftszahlen hat der Chef von Tesla verlauten lassen, dass Tesla einen Pfad einschlagen kann, der den Wert so sehr steigert, dass man so viel wie Apple und Saudi Aramco zusammen wert ist. Saudi Aramco ist die weltweit größte Erdölfördergesellschaft und deren Wert liegt bei etwa 2 Billionen Dollar.

Now I’m of the opinion that we can far exceed Apple’s current market cap. I see a path for Tesla to be worth more than Apple and Saudi Aramco combined.