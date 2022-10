Elektroautos für Tesla bauen: Foxconn hat ganz große Pläne

Foxconn hat diese Woche neue Grundlagen für Elektroautos gezeigt: Das Model B, einen Hatchback, das Model C, einen SUV und das Model V, einen Pick-up. Diese Modelle werden die Basis für andere Marken sein, für die Foxconn produzieren will.

Grundsätzlich verfolgt Foxconn das gleiche Ziel, wie zum Beispiel bei Smartphones. Man tritt nicht direkt als eigener Hersteller, sondern vielmehr als Produzent auf. Wer also ein Elektroauto „von der Stange“ möchte, der kann mal bei Foxconn anklopfen.

Foxconn: Elektroautos für Tesla bauen

Langfristig hat Foxconn große Pläne, denn man will zwar klein starten und peilt bis 2025 einen Marktanteil von ca. 5 Prozent (Autos auf den Straßen, die von Foxconn produziert wurden) an, doch langfristig will man die Nummer 1 der Branche sein.

Oder, um es mit den Worten von Liu Young-way zu sagen: Im besten Fall produziert Foxconn eines Tages auch Elektroautos für Tesla. Die Marke ist dabei natürlich nur ein Beispiel und vielleicht nicht das beste, da Tesla die Autos selbst produziert.

Doch es wird vermutlich klar, was damit gemeint ist: Euer Smartphone in der Hand, mit dem ihr diese Meldung lest, wurde vermutlich von Foxconn gebaut. Und im besten Fall wird euer Elektroauto, was ihr euch 2030 kauft, von Foxconn gebaut.

Foxconn will dabei Dinge wie eine Elektro-Plattform und Software-Lösung bieten, im Optimalfall designt man also nur noch das Auto und packt ein eigenes Logo auf die Front. Das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber das wird der Weg sein.

Mit dem Wandel der Branche werden andere Dinge wichtiger und der komplexe Verbrenner fällt weg. Es ist jetzt einfacher (Antrieb) und komplexer (Software) ein Auto zu bauen. Die Karten beim Marktanteil werden gerade ganz neu gemischt.

Bleibt mit Blick auf die deutsche Industrie zu hoffen, dass Foxconn damit nicht zu erfolgreich ist und man vorbereitet ist. Tesla ist nämlich nicht das „Problem“ von VW, BMW und Co., das kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus China zu uns.

BMW: Der nächste Trend wird Wasserstoff sein Der Verbrenner stirbt momentan aus und die meisten Hersteller stellen ihr Portfolio auf Elektroautos um. Hier und da gibt es aber Ausnahmen, die auch noch an eine andere Technologie glauben (wobei man damit auch elektrisch fährt): Wasserstoff. BMW gehört dazu…19. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->