EMUI 10.1: Huawei sucht global Beta-Tester

Huawei hat vor ein paar Tagen bereits in China damit begonnen die ersten Beta-Tester für EMUI 10.1 beim Huawei P30 Pro und Huawei Mate 30 Pro zu suchen. Wir haben außerdem darüber berichtet, dass man die globale Beta vorbereitet.

Nun hat man anscheinend damit begonnen, auch global nach Beta-Testern für EMUI 10.1 zu suchen. Wie Huawei Central berichtet, können sich die ersten Nutzer auf den Philippinen bereit für die neue EMUI-Beta bei Huawei anmelden.

Huawei führte EMUI 10.1 mit dem Huawei P40-Lineup ein, Basis ist aber weiterhin Android 10. Wir haben euch in diesem Beitrag bereits alle Neuerungen von EMUI 10.1 aufgeschrieben. In den nächsten Wochen wird das Android-Update dann nach und nach auf den älteren Modellen von 2019 und Co. eintreffen.

EMUI 10.1: Finale Version wohl im Sommer

Falls ihr daran interessiert seid, dann installiert euch die Beta-App von Huawei und schaut immer mal wieder vorbei. Dort werdet ihr euch vermutlich bald für EMUI 10.1 anmelden können, bevor der Beta-Test dann in ein paar Wochen startet.

Mit der finalen Version von EMUI 10.1 für das Huawei P30 Pro und Co. müsst ihr euch aber vermutlich noch etwas gedulden. Ein kleiner Anhaltspunkt: Beim P20 Pro verteilte Huawei das Update auf EMUI 9.1 im Juli in Deutschland. Ich rechne also damit, dass EMUI 10.1 nicht vor Juni bei uns auftauchen wird.

Wir werden die Entwicklung aber natürlich verfolgen und sobald wir Details zur EMUI-Beta in Deutschland haben, werden wir diese hier im Blog nachreichen.

Video: Huawei P40 Pro im Test

