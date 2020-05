EMUI 10.1: Huawei P30 Pro erhält Android-Update

Huawei hat vor ein paar Tagen damit begonnen EMUI 10.1 als Android-Update für das Huawei P30 Pro in China zu verteilen. Wie es aussieht, ist das Update auch schon in Deutschland eingetroffen. Unser Leser Markus (danke an dieser Stelle) hat uns heute mitgeteilt, dass ihm das Update angeboten wurde.

Huawei P30 Pro: EMUI 10.1 wird wohl jetzt verteilt

EMUI 10.1 ist bisher nur für die aktuelle P-Reihe von 2020 verfügbar und bringt ein paar interessante Neuerungen mit. Die Basis ist weiterhin Android 10, aber Huawei veröffentlicht mittlerweile jedes Jahr ein Punkt-Update, mit dem man bei der P-Reihe ein paar neue und exklusive Funktionen für EMUI einführt.

Wie ihr an der Version 10.1.0.123 (C431E19R2P5) erkennen könnt, ist es ein Modell, welches bei uns verkauft wurde und kein China-Smartphone. Gut möglich, dass der Rollout nun also schon im kleinen Kreis begonnen hat und die ersten Modelle vom Huawei P30 Pro mit EMUI 10.1 in Deutschland versorgt werden.

Das muss übrigens nicht heißen, dass das Android-Update schon jetzt bei euch verfügbar ist. Updates werden bei Android weiterhin in Phasen verteilt und euch bleibt derzeit nur der Blick in die Einstellungen und eine manuelle Suche. Lasst es uns gerne wissen, falls ihr EMUI 10.1 ebenfalls schon angeboten bekommt.

