EMUI 10: Huawei P20 Pro bekommt Update in China

Das Huawei P20 Pro dürfte bald mit der finalen Version von EMUI 10 versorgt werden, denn in China wird die stabile Version von Android 10 nun als Update verteilt. In Europa wurde die Beta vor knapp einem Monat verteilt und wird seit dem getestet, in China ging es jedoch einige Tage früher los.

Das Huawei Mate 10 Pro wird in China übrigens ebenfalls schon versorgt, hier kam die Beta ebenfalls vor gut einem Monat bei uns an. Wann werden wir das große Update auf Android 10 inklusive EMUI 10 in Deutschland sehen? Laut der Roadmap von Huawei ist der Rollout bei beiden im März 2020 geplant.

EMUI 10: Update ab Januar 2020?

So lange müssen wir aber sicher nicht warten, denn ich gehe davon aus, dass Huawei die finale Version wieder etwas früher anbieten wird. Meine Vermutung ist, dass es im Januar über die HiCare-App losgeht und ab Februar dann alle Nutzer ganz normal EMUI 10 als OTA-Update angeboten bekommen.

Wir werden das natürlich beobachten, aber ich interpretiere den Rollout in China mal als positives Zeichen, dass EMUI 10 beim P20 Pro und Mate 10 Pro etwas früher kommt. Das betrifft dann natürlich auch das normale P20 und Mate 10.

