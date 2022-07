EnBW: App unterstützt ab sofort CarPlay

Ab sofort unterstützt die App EnBW mobility+ auch Apples CarPlay für eine komfortablere Nutzung im Auto.

Aufmerksame Nutzer haben es bereits mitbekommen, denn das neue Update der EnBW mobility+ App auf Version 7.7.0 weist im Changelog darauf hin, dass die App jetzt CarPlay (ab iOS 14) unterstützt. Damit lassen sich Kernfunktionen der App auf dem großen Display das In-Car-Systems nutzen.

-->

Nutzer*innen können durch die Integration der EnBW mobility+ App in CarPlay jetzt einfach den nächsten freien Ladepunkt finden und alle relevanten Informationen zur Ladeleistung oder Steckertypen einsehen. In Verbindung mit einer Navigationsapp steuern sie den jeweiligen Standort direkt an. Dort können sie den Ladevorgang wie gewohnt via EnBW mobility+ App oder Ladekarte starten.